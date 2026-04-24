Mask Singer du 24 avril 2026 : lancement de la saison 9 ce soir sur TF1, quels costumes ? (VIDÉO)

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Mask Singer du 24 avril 2026 – C’est ce soir qu’aura lieu le lancement de la saison 9 de « Mask Singer ». Camille Combal vous fera découvrir les nouveaux personnages extraordinaires de cette nouvelle saison ! Après le succès des huit premières éditions, « Mask Singer » est de retour sur TF1 pour une saison incroyable remplie de surprises et de rebondissements.





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







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Mask Singer du 24 avril 2026, le plein de nouveautés cette saison

Pour le grand retour de Mask Singer ce vendredi, Camille Combal retrouve les enquêteurs Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier pour une saison exceptionnelle, la plus riche en nouveautés de l’histoire du programme.

Côté casting, l’émission frappe fort avec des célébrités ultra-récompensées (César, Grammy Awards, NRJ Music Awards…) et la présence de stars internationales, dont deux invitées événement aux parcours impressionnants.



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Au total, 23 personnalités masquées monteront sur scène, avec des concepts inédits : un personnage sans masque mais entièrement maquillé (une première mondiale), des poupées russes évolutives, ou encore une performance en flash mob hors plateau.

Le jeu se renouvelle aussi avec plus d’interactivité : les enquêteurs devront remporter des épreuves pour accéder aux indices. Des guests viendront également les épauler.

Enfin, la saison promet un spectacle grandiose avec plus de 100 artistes, près de 1 000 costumes et des technologies de réalité augmentée pour une immersion totale.

Les costumes de la saison

Cette saison parmi les costumes : la Panthère, le Cyborg, le Caillou, le Bouquet, la Vénitienne, l’Avocat, les Poupées russes, ou encore le Gorille.

VIDÉO bande-annonce