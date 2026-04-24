Ici tout commence du 24 avril : Lucile détruit les Teyssier, Emmanuel sous le choc ! (résumé + vidéo épisode 1422 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 24 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1422 – Lucile va se venger d’Emmanuel en faisant une révélation choc à Constance ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que Constance va être totalement sous le choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 24 avril – résumé de l’épisode 1422

Mehdi retrouve Lucile à l’hôtel Jourdain et lui fait croire qu’il soutient sa vengeance contre Teyssier, alors qu’il va en réalité prévenir ce dernier. Teyssier choisit de la laisser aller au bout de son plan pour mieux la piéger. Mais Lucile découvre la trahison de Mehdi, elle menace Teyssier et sa famille, puis lui fait entendre une conversation avec Constance… Inquiet, Emmanuel abandonne la finale et rentre chez lui où Constance est bouleversée. Elle lui montre un test adn prouvant que Noé est son fils. Teyssier ne comprend pas, il nie l’avoir trompée mais elle doute…

Pendant ce temps, Charlène, sans nouvelles de Noé, recrute Bérénice comme commis en urgence pour la finale. De leur côté, Enzo et Thelma laissent croire qu’ils sont en couple pour profiter d’avantages…



Publicité





Enfin, à l’hôtel Jourdain, Anouk et Hector, d’abord en conflit et bruyants en cuisine, finissent par apaiser les tensions et réalisent qu’ils peuvent bien travailler ensemble.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : qui est vraiment Noé ? Réponse !

Ici tout commence du 24 avril 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.