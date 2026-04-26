Capital du 26 avril 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

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Capital du 26 avril 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Action : nos révélations sur l’empire qui fracasse les prix ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







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Capital du 26 avril 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Action : tous les secrets du discounter qui rend accro les Français

Comment Action a-t-il su séduire à ce point les Français ? Avec des millions de clients chaque semaine, près de 900 magasins et des ouvertures en continu, l’enseigne s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable, à la fois puissant et populaire. Pour la première fois, Capital dévoile les coulisses inédites de ce géant du discount. Comment ce bazar né aux Pays-Bas a-t-il réussi à surpasser tous ses concurrents ? En France, Action dépasse les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit davantage qu’Ikea (3,5 milliards). Quels sont ses produits phares ? Comment parvient-il à proposer autant de références à moins de deux euros ? La qualité rivalise-t-elle vraiment avec celle des autres enseignes ? Piles, papier toilette, feutres : nous avons testé une large sélection de produits et analysé des prix ajustés au centime près, avec un objectif clair : donner l’impression d’être toujours les moins chers. Mais est-ce réellement le cas ? Les grandes marques sont-elles vraiment plus avantageuses ici qu’ailleurs ? Lessive, snacks sucrés : vous verrez que certains détails, parfois surprenants, peuvent faire la différence. En rayon, pas moins de 6 000 références se côtoient. Et pour inciter les clients à revenir sans cesse, le secret est simple : la nouveauté. Chaque semaine, 150 nouveaux produits arrivent en magasin, soit plus de 7 500 par an. Pour la première fois, nous avons pu filmer la création de ces articles qui font le buzz, de leur conception jusqu’à leur fabrication. Mais pour casser les prix, Action ne mise pas uniquement sur les volumes. Organisation des points de vente, méthodes de recrutement originales, logistique quasi militaire : l’enseigne néerlandaise optimise chaque détail pour réduire ses coûts au maximum.

Leboncoin : comment gagner jusqu’à 3 000 euros par mois ?

C’est le plus vaste hypermarché de France. Avec 88 millions d’annonces — canapés, réfrigérateurs, jeux vidéo — la plateforme reste la référence absolue des bonnes affaires. Mais aujourd’hui, elle devient aussi un véritable levier pour générer des revenus importants, à condition de savoir identifier les bons filons. Particuliers comme professionnels, Capital a enquêté sur les activités les plus rentables. Certains se spécialisent dans des niches inattendues, comme les plantes exotiques. D’autres misent sur l’achat-revente, à l’image de Christophe, agent à la SNCF, qui gagne environ 600 euros par mois en revendant des trains miniatures. Et le succès ne se limite pas aux particuliers. De plus en plus de professionnels investissent la plateforme, comme Inès, 27 ans. À la tête d’une entreprise de déstockage d’électroménager à Limoges, elle vend désormais dans toute la France grâce au site, qui représente à lui seul 40 % de son chiffre d’affaires.



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