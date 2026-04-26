« Papy fait de la résistance » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur France 2 (26 avril)

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« Papy fait de la résistance » au programme TV de ce dimanche 26 avril 2026 – Ce soir à la télé, France 2 rediffuse le film culte « Papy fait de la résistance » de Jean-Marie Poiré.





À voir ou à revoir avec plaisir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV







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« Papy fait de la résistance » : histoire, casting

En 1940, les Bourdelle, illustre famille de musiciens, refusent de se produire à l’Opéra devant des officiers allemands et font le serment de ne reprendre leur art qu’une fois la France libérée. André Bourdelle s’engage alors dans la Résistance, mais trouve rapidement la mort lors d’un attentat.

En 1943, leur somptueux hôtel particulier est réquisitionné par les nazis pour y installer le général Spontz, commandant en chef de Paris, reléguant les Bourdelle à la cave. C’est là qu’ils accueillent le jeune Michel Taupin, qui avait autrefois prêté main-forte à M. Bourdelle et rêve désormais de s’engager pleinement dans la Résistance. L’occasion de passer à l’action ne tardera pas à se présenter…



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Au casting de ce film, de grands noms du cinéma français : Christian Clavier, Michel Galabru, Jacqueline Maillan, Martin Lamotte, Gérard Jugnot, Jacques Villeret, Dominique Lavanant, Roland Giraud, Jean Carmet, Carole Jacquinot, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Jean Yanne, Pauline Lafont, Jean-Claude Brialy, Michel Blanc, Julien Guiomar, Jacques François, Bernard Giraudeau.

3 choses à savoir sur le film

📽️ Ce film n’est autre que l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre éponyme de Christian Clavier et Thierry Lhermitte.

📽️ C’est Louis De Funès qui avait été pressenti pour le rôle de Papy. Après son décès, c’est Michel Galabru qui héritera du rôle

📽️ Le personnage de Super-Résistant est inspiré d’un autre héros masqué, le célèbre Fantômas.

« Papy fait de la résistance » : bande-annonce vidéo

On termine avec la bande-annonce de votre film…

Papy fera plus que jamais de la résistance ce soir dès 21h10 sur France 2.