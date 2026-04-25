Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 5 ? (résumé et replay du 25 avril 2026)

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C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve les joueurs avec Eric Antoine pour la négociation. Issa, au pied du mur, accepte avec Nicole d’acheter la clé du conseil des Traîtres !











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Les joueurs se retrouvent pour débriefer. Axel explique que Cindy a refusé d’acheter la clé, il est convaincu qu’elle est Traître et en parle aux autres. Elle tente de se défendre et regrette finalement de ne pas avoir accepté de prendre la clé.

De son côté, Fatou essaie de convaincre Armelle de ne pas prendre la rencontre avec les Traîtres. Et elle réussit ! Armelle accepte de prendre la dague.

Axel reste bloqué sur Cindy, il veut la faire sortir à la table ronde et tente de convaincre les autres.



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Armelle éliminée

Et justement, c’est l’heure de la table ronde. Cindy est attaquée de toute part, elle tente de se défendre mais c’est difficile. Cindy s’attaque à Fatou mais la Traître se défend plutôt bien. Fatou va jusqu’à dire à Cindy qu’elle est bête, ça choque tout le monde ! Même les Traîtres trouvent qu’elle va trop loin.

Cindy finit par jouer sur la tête de ses avants, certains se mettent à douter. Et même Axel est touché et pense avoir fait erreur. Il se met à douter d’Armelle et Victoria, qui se sont fait un check avant la table ronde.

Adriana décide de défendre Cindy et de porter les doutes sur Armelle. Place aux votes. Fatou utilise sa dague pour voter double contre Cindy. Et au final, c’est Armelle qui est éliminée, elle est sous le choc ! Fatou se met à pleurer, elle en fait 10 caisses… C’est clairement gênant, beaucoup trouvent qu’elle en fait trop et que c’est du cinéma.

Armelle annonce qu’elle était loyale ! Victoria remet toute la faute sur Axel.

Durant la nuit, pas de conseil des Traîtres après que la clé ait été achetée. Et au petit déjeuner, Cindy essaie de convaincre que Fatou est Traître. Elle rappelle qu’elle l’a insultée pendant la table ronde. Et Adriana décide de se mouiller alors qu’Isabelle reparle des larmes de Fatou. Et quand Victoria les rejoint, elle s’en prend encore une fois à Axel.

Les joueurs reparlent de la veille et du fait que Fatou a voulu changer de voiture. Isa trouve ça suspect. Fatou tente de se défendre en utilisant Issa mais ce dernier préfère prendre ses distances. Fatou prend ça pour une trahison.

Eric organise un jeu avec un accès au grenier, où se trouvent les vidéos de leurs entretiens avec Eric. Adriana est inquiète. A la fin du jeu, Eric annonce que Nicole, Adriana et Elisabeth ont remporté le droit d’aller au grenier ! Fatou a espoir qu’Adriana le protège.

Au grenier, Nicole choisit de regarder la vidéo d’Axel. Ça les conforte dans l’idée qu’il est loyal. Elles enchainent avec la vidéo de Fatou. Elles sont désormais convaincues qu’elle est Traître !

Quand les filles rejoignent les autres, Nicolas parle de la vidéo d’Axel et annonce que ça l’innocente. Mais elles décident de ne parler de la seconde vidéo qu’à la table ronde. Fatou comprend que c’est pour elle ! Elle anticipe et se défend déjà.

Place à la table ronde. Les filles parlent de la vidéo de Fatou et Adriana décide d’attaquer elle aussi. Fatou est sous le choc mais tente de se défendre. Va-t-elle réussir à les convaincre et à échapper à l’élimination ?

Les Traîtres du 25 avril : le replay

Rendez-vous le samedi 25 avril 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.