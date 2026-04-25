The Voice : résumé et replay des 8èmes auditions à l’aveugle (25 avril 2026)

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The Voice du samedi 25 avril 2026, résumé et replay – C’est parti pour la huitième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc terminent la formation de leurs équipes avec les toutes dernières auditions à l’aveugle.











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Mathilde, 26 ans, ouvre le bal. Elle interprète « Le bleu lumière » de Cerise Calixte. Les coachs mettent du temps mais ils finissent par tous se retourner ! Elle choisit de rejoindre l’équipe de Florent Pagny.

Place à un groupe, « Les autres », qui chante « Les p’tits papiers » de Régine. Aucun coach ne se retourne.

Place à Angelo, 24 ans, infirmier. Il interprète « Can’t Help Falling in Love » d’Elvis Presley. Lara Fabian, Florent Pagny et Amel Bent se retournent à la toute fin ! Il choisit de continuer avec Amel.



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Maisha chante « Nuit magique » de Catherine Lara. Tayc se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

Zazie fait son grand retour pour épauler Florent Pagny dans le fauteuil double.

Jérémy Charron, 34 ans, interprète « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. Lara se retourne, Amel, Florent et Zazie la rejoignent. Il décide d’aller dans l’équipe de Lara.

Place à Jessica, 33 ans, qui chante « Cuff it » de Beyoncé. Personne ne se retourne.

Nikos se met dans la peau d’un candidat et chante « Le métèque » de Georges Moustaki. Les coachs le reconnaissent très vite et se retournent.

Vitha, 36 ans, chante « The Best » de Tina Turner. Florent se retourne seul, il rejoint donc son équipe.

Zazie s’en va, on découvre le prochain talent : Serena, qui chante « Rasputin » de Boney M. Personne ne se retourne.

Mike Drop, 26 ans, est Drag King. Elle chante « J’ai le droit d’être moi » de Gloria Gaynor. Tayc se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

Place à la seconde chance de Zonco.ra, 34 ans. Elle interprète « Si maman si » de France Gall. Aucun coach ne se retourne !

Egea, 40 ans, chante « Soleil bleu » de Luiza. Aucun coach n’est au rendez-vous.

Liz, 24 ans, chante « Ordinary » d’Alex Warren. Florent et Amel se retournent. Elle choisit de continuer avec Amel.

The Voice du 25 avril 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 2 mai 2026 pour l’épisode 9 !