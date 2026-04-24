Mask Singer : l’Avocat éliminé dès le prime de lancement, qui était derrière ? Réponse !

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Le coup d’envoi de la nouvelle saison de « Mask Singer » a été riche en surprises ce vendredi 24 avril 2026 sur TF1. Et comme le veut la tradition, un premier costume a dû tomber à l’issue de cette grande soirée…





C’est l’Avocat qui a été contraint de se démasquer après avoir affronté les votes du public et des enquêteurs.







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Une élimination dès la première soirée

Malgré une prestation pleine d’énergie et un costume aussi original que coloré, l’Avocat n’a pas réussi à convaincre suffisamment pour poursuivre l’aventure. Un premier départ toujours frustrant, tant les indices laissaient entrevoir une personnalité attachante.

Mais très vite, les enquêteurs ont affiné leurs hypothèses… et semblent avoir visé juste.



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Les enquêteurs dans le mille !

Au moment du démasquage, plusieurs noms avaient circulé autour de la table… et finalement, ils avaient vu juste ! Sous le costume de l’Avocat se cachait bien la comédienne Firmine Richard.





Une révélation qui a confirmé les intuitions de certains enquêteurs, notamment grâce aux indices sur la carrière, la personnalité et l’énergie communicative aperçue sur scène.

Un premier mystère résolu

Connue pour ses rôles au cinéma et à la télévision, Firmine Richard a donc accepté de relever le défi complètement fou de Mask Singer, prouvant une nouvelle fois son goût pour les expériences originales.

Si son aventure s’arrête déjà, son passage aura marqué ce premier prime.

La compétition est lancée

Avec ce premier démasquage, la saison 9 de Mask Singer est désormais bien lancée. De nombreux costumes restent encore en compétition, et les enquêteurs ont encore beaucoup de mystères à élucider.

Rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite de l’enquête… avec, sans doute, de nouvelles surprises à la clé !