Echappées Belles du 25 avril 2026 : direction l’Ouganda ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 25 avril 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 25 avril, à 21h – « Ouganda, une aventure inoubliable » (rediffusion)

Karibu Uganda, bienvenue en Ouganda ! Surnommé la « Perle de l’Afrique » par Winston Churchill au début du XXe siècle, ce pays enclavé est entouré par la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Rwanda, la Tanzanie et le Kenya. Moins fréquenté que ses voisins kényan et tanzanien, il n’en demeure pas moins tout aussi remarquable. À la croisée de la savane d’Afrique de l’Est et de la forêt équatoriale d’Afrique centrale, l’Ouganda offre une biodiversité exceptionnelle, portée par une nature préservée et une faune d’une grande richesse.

Dans ce contexte marqué par des défis économiques, démographiques et climatiques, des femmes et des hommes s’engagent au quotidien pour protéger cet équilibre fragile et préserver les richesses du pays. Un patrimoine à la fois visible — faune, flore, paysages — et plus discret, fait de savoir-faire, de transmission et de résilience. Aux quatre coins du territoire, ils incarnent les gardiens de cet héritage, veillant sur les ressources naturelles, les traditions et les générations futures.



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Des rives du lac Victoria, le plus vaste lac du continent, à la dense forêt de Bwindi, sanctuaire des gorilles des montagnes, en passant par le parc Queen Elizabeth, classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco, ou encore la ville de Jinja, berceau du Nil Blanc, Ismaël Khelifa partira à la rencontre de celles et ceux qui protègent les merveilles de ce territoire.

Echappées Belles du 25 avril à 22h30 – « Gers, de village en village » (rediffusion)

Mais comment ces villages vivent-ils aujourd’hui ? Dans l’une des régions les plus rurales de France, quel est le secret de la vitalité des villages du Gers ? Cette émission propose un voyage itinérant, de village en village, à la rencontre d’un territoire bien loin de l’image figée d’un héritage médiéval endormi…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 25 avril 2026 dès 21h sur France 5