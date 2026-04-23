« L’École des espions » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (23 avril 2026)

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« L’École des espions » au programme TV du 23 avril 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « L’École des espions » avec au casting, Pascal Elbé, Thierry Godard, de la Comédie-Française, Laurent Capelluto, ou encore Lubna Azabal.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« L’École des espions » : l’histoire

Zana, Inès, Alex, François et Pierre, de nouvelles recrues, intègrent l’École des espions. Ils y découvrent leurs formateurs et se forment à diverses disciplines : stratégies et techniques d’espionnage, histoire du renseignement international, maniement des armes et maîtrise des technologies de pointe.

Le film s’attache à leurs liens d’amitié, leurs débuts amoureux et leurs ambitions, tout en les accompagnant dans les épreuves d’un apprentissage exigeant. Mais leur formation est brusquement bouleversée lorsque l’école devient la cible d’une violente attaque menée par un service étranger…

Casting : interprètes et personnages

Avec Pascal Elbé (Directeur Philippe Lombard), Thierry Godard, de la Comédie-Française (Marcel), Laurent Capelluto (Pedro Alfonso), Lubna Azabal (Anne-Sophie de Noblecourt), Jennifer Decker, de la Comédie-Française (Emilie), Eléonore Arnaud (Aurore), Bertrand Constant (Edgar), Jérome Pouly, de la Comédie-Française (Bernard), Philippe Duclos (Alain Verdier), Lorenzo Lefebvre (Pierre), Eugène Marcuse (François), Vinciane Millereau (Hélène Schapira), Isaline Prevost Radeff (Inès), Ralph Amoussou (Alex), Lise Lomi (Zana), Aisleen McLafferty (Manon), Inès Boukhelifa (Radia), Joaquim Fossi (Valentin), Rebecca Benhamour (Zoé), Aymeric Fougeron (Baptiste), Axel Sabaud (Matteo), Samantha Le Bas (Tamara), Nadia Sifer (Julie, adjointe sécurité), Zoé Bruneau (Victoria), Lucas Kellou (Yacine), Umut Koker (turc), Adrien Serre (serveur), Maxence Fertein (assistant répétition), Benjamin Lliboutry (assistant tournage)



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