Ici Tout Commence spoiler : qu’arrive-t-il à Anaïs ? (vidéo épisode du 15 mai)

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Ici tout commence spoiler – Anaïs ne va pas être dans son état normal en cuisine dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Anaïs va avoir un gros soucis avec ses prothèses auditives !











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Alors dans les cuisines du Double A, c’est rapidement la pagaille. Les élèves ne sont pas au top et Anaïs n’entend rien ou presque… Ils étaient de lui poser des questions mais la communication est quasiment impossible.

Tout ça annonce un service plus compliqué que jamais… Comment Anaïs va-t-elle s’en sortir ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1437 du 15 mai 2026 : Anaïs au plus mal

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