Star Academy : Bastiaan blessé sur le tournage de Fort Boyard, il sera absent du concert à Genève

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Mauvaise nouvelle pour les fans de Bastiaan. Le candidat de la dernière saison de la Star Academy a annoncé ce mercredi qu’il ne pourrait pas assurer le concert prévu ce soir à Genève avec la troupe de la tournée.











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Dans une story publiée sur ses réseaux sociaux, le jeune artiste explique s’être blessé cette semaine, très certainement lors du tournage de Fort Boyard. Sur avis médical, il a été contraint de renoncer à monter sur scène afin de ne pas aggraver sa blessure.

« Hello les mimis. Malheureusement je me suis blessé et ne pourrais pas assurer le show de ce soir à Genève. Le médecin m’a expressément recommandé de ne pas performer pour ne pas aggraver la situation. Désolé si certains sont déçus je le suis encore plus, croyez moi. Ne vous inquiétez pas il n’y a rien de grave mais je vais me reposer en espérant pouvoir être de retour au plus vite »

Le chanteur a toutefois tenu à rassurer ses abonnés en précisant qu’il n’y avait « rien de grave ». Il espère désormais pouvoir reprendre rapidement la tournée de la Star Academy et retrouver son public dans les prochains jours.

Le concert prévu ce soir à Genève est évidemment maintenu avec le reste de la troupe, mais les fans devront donc faire sans Bastiaan pour cette date suisse. Le suivant est prévu samedi à Amnéville, on ne sait pas encore si Bastiaan sera remis sur pied.



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