Koh-Lanta : Guillaume sort du silence après son élimination « les filles prennent le pouvoir » (VIDÉO)

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C’est Guillaume qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue de l’épisode 10. C’était très serré lors du conseil entre Caroline et Guillaume, mais c’est finalement Guillaume qui a été éliminé. Il n’a pas eu de chance en choisissant une relique vide dans l’entre du destin.











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« Koh-Lanta s’arrête pour moi ce soir mais j’en veux à personne. Sauf peut être un peu aux garçons rouges évidemment » a déclaré Guillaume, à chaud, juste après son élimination. « Aujourd’hui il y a un retournement de veste »

Et Guillaume a bien analysé la situation actuelle, où les filles ont décidé de s’allier pour éliminer les garçons : « Non seulement les jaunes ont de moins en moins de membres de leur tribu mais en plus les filles sont entrain de prendre le pouvoir ! Il semblerait logique que ça continue ainsi jusqu’à la fin de l’aventure. On verra s’il y a un retournement de situation possible« .

« J’en ai encore beaucoup sous la pédale, c’est ça qui est frustrant. J’adorerai que quelqu’un vienne tirer le duel à trois et que je puisse revenir dans l’aventure pour réellement leur montrer de quoi je suis encore capable » a-t-il conclut, avec encore un petit espoir de revenir.



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Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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