Ça commence aujourd’hui du 5 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 5 mai 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 5 mai 2026 à 13h55 « Un conjoint… et ses multiples maîtresses ! » (rediffusion)

Pour ce numéro inédit, Faustine Bollaert accueille des invités venus raconter des histoires de couple aussi bouleversantes qu’inimaginables.

Le thème du jour, « Un conjoint… et ses multiples maîtresses ! », plonge au cœur de relations marquées par la trahison, le mensonge et la découverte parfois tardive d’une double — voire triple — vie. Comment ont-ils appris la vérité ? Quels signes auraient pu les alerter ? Et surtout, comment se reconstruire après un tel choc ?



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Sur le plateau, témoignages poignants, confidences sans filtre et échanges sincères rythment l’émission. Entre colère, incompréhension et volonté de tourner la page, les invités livrent des récits qui ne laissent personne indifférent. Un numéro fort en émotions, où la parole se libère autour de ces histoires d’infidélité hors norme.

Et à 15h : « Enceinte après un viol : la plus difficile décision de leur vie » (rediffusion)

La grossesse après un viol, un sujet particulièrement sensible, est au cœur de l’émission du jour, où Faustine Bollaert recueille le témoignage de deux femmes confrontées à cette épreuve. Charlène raconte avoir rencontré un homme via une application après un mois d’échanges virtuels ; lors de leur première rencontre, il l’a agressée et violée. Deux mois et demi plus tard, elle découvre qu’elle est enceinte et choisit de garder l’enfant, tout en gardant le silence sur les circonstances de sa conception. Audrey, quant à elle, explique être tombée enceinte après avoir été violée par un homme qu’elle considérait comme un ami, malgré ses refus répétés face à ses avances ; un soir de Noël, alors qu’elle souhaitait clarifier leur relation, il a commis l’irréparable.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.