Ici Tout Commence spoiler : Anouk découvre la vérité sur Andréa, va-t-elle tout dire à Hector ? (vidéo épisode du 6 mai)

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Ici tout commence spoiler – Anouk va découvrir la vérité sur Andréa dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Dans quelques jours et alors qu’elle a failli embrasser Hector, Anouk a découvert qu’Andréa ment à ses enfants sur son histoire de maladie.











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En cuisine à l’institut, Hector vient parler à Anouk. Il l’a trouvée distante le matin même et craint que leur « presque baiser » ne brise leur début d’amitié. Hector avoue qu’il se sent mieux et en confiance à ses côtés…

Mais quand Hector enchaine sur la maladie de sa mère, Anouk explose. Elle ne peut pas faire semblant et s’apprête à tout lui dire !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1430 du 6 mai 2026 : Anouk prête à parler à Hector

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