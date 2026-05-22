Coupe de France : suivre la finale Lens / Nice en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Coupe de France, le match Lens / Nice en direct, live et streaming ce vendredi 22 mao 2026 – Place à la grande finale de la Coupe de France ce vendredi soir à la télé. Au Stade de France, Lens et Nice s’affrontent pour soulever la coupe !





A suivre ce soir sur France 2 et beIN Sports, coup d’envoi à 21h.







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Ce soir, le RC Lens et l’OGC Nice s’affrontent au Stade de France en finale de la Coupe de France, avec un trophée historique à la clé. Vice-champions de Ligue 1 cette saison, les Sang et Or veulent conclure leur exercice exceptionnel par un premier sacre dans la compétition, portés par l’ambiance annoncée des supporters lensois et la dynamique insufflée par Pierre Sage.

En face, Nice joue gros dans cette finale. En difficulté en championnat et contraints de disputer un barrage pour leur maintien, les Aiglons voient dans ce rendez-vous l’occasion de sauver leur saison et de retrouver de la confiance. Entre la ferveur lensoise et l’urgence niçoise, cette finale promet une opposition intense et particulièrement engagée.



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Lens / Nice – Composition des équipes

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Aguilar, Ganiou, Celik, Sarr, Udol – Thomasson, Sangaré – Thauvin, Saïd, Édouard

🔵 Nice (composition probable) : Diouf – Clauss, Mendy, Dante, Peprah, Bard – Sanson, Vanhoutte – Diop, Boudache – Wahi

Lens / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 20h35.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Lens / Nice, finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.