Rugby Challenge Cup : suivre la finale Montpellier / Ulster en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Publicité

Rugby Challenge Cup – Montpellier / Ulster en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce vendredi 22 mai 2026 sur France 4 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se termine ce week-end avec aujourd’hui, la finale entre Montpellier et Ulster Rugby.


Un match de rugby à suivre en direct sur France 4 et beIN Sports dès 20h50, coup d’envoi à 21h.

Rugby Challenge Cup : suivre la finale Montpellier / Ulster en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité

Ce soir, le Montpellier Hérault Rugby dispute une finale européenne très attendue face à Ulster Rugby, en Challenge Cup, du côté de Bilbao. Invaincus dans la compétition cette saison, les Héraultais arrivent avec le plein de confiance et l’ambition de décrocher un troisième titre européen après leurs sacres de 2016 et 2021.


Publicité

Face à eux, l’Ulster s’avance comme un adversaire redoutable, porté par une équipe solide et plusieurs retours importants. Montpellier pourra néanmoins compter sur ses cadres, notamment Billy Vunipola et Arthur Vincent, pour tenter de faire la différence dans cette finale qui s’annonce engagée et spectaculaire.

Montpellier / Ulster, compositions des équipes

Le XV de départ de Montpellier : 15. Banks ; 14. Ngandebe, 13. A. Vincent, 12. Cadot, 11. Taofifenua ; 10. Miotti, 9. Price ; 7. Bécognée, 8. Vunipola (cap.), 6. Nouchi ; 5. Duguid, 4. Verhaeghe ; 3. Haouas, 2. Uelese, 1. Erdocio.
Remplaçants : 16. Akrab, 17. Erdocio, 18. Hounkpatin, 19. Beard, 20. Tauleigne, 21. Coly, 22. Darmon, 23. Echegaray.

Le XV de départ d’Ulster Rugby : 15. Lowry ; 14. Baloucoune, 13. Hume, 12. Postlethwaite, 11. Z. Ward; 10. Murphy, 9. Doak ; 7. Timoney (cap.), 8. Augustus, 6. McCann; 5. Izuchuwku, 4. Sheridan; 3. O’Toole, 2. Stewart, 1. Bell.
Remplaçants : 16. McCormick, 17. O’Sullivan, 18. Wilson, 19. Irvine, 20. B. Ward, 21. McKee, 22. Flannery, 23. McIlroy.

Montpellier / Ulster en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 4 ou beIN Sports dès 20h50.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Montpellier / Ulster, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui.

A LIRE AUSSI
Coupe de France : suivre la finale Lens / Nice en direct (+ score en temps réel et résultat final)
Coupe de France : suivre la finale Lens / Nice en direct (+ score en temps réel et résultat final)
Arthur Fils entretient le mystère à Roland-Garros, Amélie Mauresmo sort du silence
Arthur Fils entretient le mystère à Roland-Garros, Amélie Mauresmo sort du silence
Arthur Fils : vers un forfait de dernière minute à Roland-Garros ?
Arthur Fils : vers un forfait de dernière minute à Roland-Garros ?
Gaël Monfils fête son dernier Roland-Garros avec « Gaël & Friends » : où et à quelle heure suivre l’évènement ? (liste invités 21 mai 2026)
Gaël Monfils célèbre son dernier Roland-Garros avec "Gaël & Friends" : où et à quelle heure suivre l'évènement ? (21 mai 2026)


Publicité


Retour en haut