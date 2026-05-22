« Quelqu'un me suit... » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Quelqu’un me suit… » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 22 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Quelqu’un me suit… ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Quelqu’un me suit… » : l’histoire, le casting

Julia, ancienne mannequin, quitte New York pour s’installer à Los Angeles avec son compagnon Shane, dans l’espoir de tourner la page sur un passé douloureux. Tourmentée par des visions d’hommes qui la poursuivent, elle suit une thérapie auprès du docteur Leary. Le couple emménage dans une maison louée par Arthur, un mystérieux agent immobilier, tandis que Shane reprend son activité dans le milieu du cinéma aux côtés de son ancien patron, Robert.



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Mais très vite, Julia a le sentiment d’être observée. Elle croit apercevoir des silhouettes furtives dans la maison et se sent constamment suivie. Lorsqu’elle se confie à Shane, à son amie Annie ou au docteur Leary, tous mettent ses inquiétudes sur le compte d’hallucinations liées à son traumatisme. Pourtant, au fil de découvertes troublantes dans la maison, Julia devient persuadée qu’Arthur cherche à les pousser à quitter les lieux.

Avec : Haylie Duff (Julia McNeil), Teri Polo (Le docteur Leary), Mike Faiola (Shane), Louis Mandylor (Robert Turner)

Et à 16h, « Ma vie privée sous surveillance » (rediffusion)

Molly, une jeune blogueuse culinaire aussi talentueuse que séduisante, connaît un succès grandissant sur les réseaux et dans sa carrière. Pourtant, derrière cette réussite, sa vie sentimentale reste bien moins épanouissante. Lorsqu’elle rencontre Jack, elle croit enfin avoir trouvé l’homme idéal. Leur relation débute comme un véritable conte de fées, mais le comportement de Jack change peu à peu : jaloux, possessif et de plus en plus troublant, il révèle un visage inquiétant. Et pour Molly, le pire reste encore à découvrir…

Avec : Rosalie McIntire (Molly), Andrew Kai (Dylan), Carolyn Hennesy (Caitlin), Sofia Pernas (Ramona)