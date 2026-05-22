Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 22 mai 2026 à 13h55 « Père… et grand-père en même temps ! » (inédit)

Dans ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit des invités au destin hors du commun autour d’un thème aussi bouleversant qu’inattendu : « Père… et grand-père en même temps ! ».

À travers des témoignages sincères et riches en émotions, ils raconteront comment un événement familial a complètement changé leur place au sein de leur famille. Entre surprises de la vie, secrets révélés tardivement et relations parfois complexes, ces hommes ont dû apprendre à endosser simultanément deux rôles majeurs : celui de père et celui de grand-père.



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Comment vivre cette situation peu commune ? Quel impact sur les liens familiaux et sur leur quotidien ? Dans une ambiance bienveillante, les invités de Faustine Bollaert se confieront sans détour sur leur histoire, leurs doutes, mais aussi les joies inattendues que cette expérience leur apporte aujourd’hui.

Et à 15h : « L’infidélité s’est immiscée dans leur couple » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des couples qui ont réussi à surmonter l’épreuve de l’infidélité. Après un début de relation fragilisé par une grossesse interrompue, l’histoire de Céline et Tanguy a traversé de nombreuses turbulences. En 2020, alors qu’ils attendaient un nouvel enfant, leur couple a de nouveau vacillé lorsque Tanguy a entamé une relation avec une autre femme. Malgré cette période difficile, ils sont aujourd’hui plus unis que jamais.

De son côté, Nicolas avait confié à Sophie qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une relation durable, tout en acceptant de devenir le père de son enfant grâce à une FIV. Mais à sept mois de grossesse, Sophie reçoit un message lui annonçant qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre. Après avoir traversé cette épreuve, ils sont désormais les heureux parents de quatre enfants.

Enfin, après 30 ans de mariage, Maïti a fait la rencontre de Javier lors d’un voyage en avion. Immédiatement séduite, elle a préféré être honnête avec son mari, qui a accepté cette histoire à une seule condition : rester l’homme le plus important dans son cœur. Cette relation d’un an a finalement renforcé les liens du couple, aujourd’hui plus amoureux que jamais.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.