Quotidien du 21 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 21 mai 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 21 mai 2026

🎨 JR — « La Caverne du Pont Neuf » (visible du 6 au 28 juin 2026)

📚 Philippe Collin — « Alfred Dreyfus. Le combat de la République » (Éd. Albin Michel)



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 21 mai 2026 à 19h25 sur TMC.