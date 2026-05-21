The Power du 21 mai 2026 : quel indice sur le Power Player mystère va être dévoilé ? (résumé, spoiler + replay épisode 44)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 44 du jeudi 21 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 44 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs qui découvrent les 40 portraits disséminé dans la maison.











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Ils font le tour des portraits mais Jonathan galère, il y a plein de personnes qu’il ne connait pas. Enzo décide de faire une liste de ceux qui ont déjà participé à The Power. Pendant ce temps là, le Power Player s’étonne qu’ils n’utilisent pas l’indice qu’il leur a donné : « gros poisson ».

Kaos demande au Power Player mystère de choisir son complice. Et il rappelle que s’ils sont démasqués, le complice sera éliminé sur le champs ! Kaos organise ensuite un jeu pour que le complice sache qu’il a été choisi. Un par un, ils vont boire un verre. Eau vinaigré : pas complice, eau classique : complice ! Et c’est Manon qui a été désignée complice !

Manon retrouve ensuite le Power Player et découvre de qui il s’agit. C’est quelqu’un qu’elle ne connait pas vraiment mais qu’elle sait être stratège.



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Après cette entrevue, tout le monde se tourne vers Laura, qui est de nouveau soupçonnée. Mais Jonathan reste sur Manon, la seule à avoir bu sans tousser ! Manon flippe.

Kaos organise une soirée et annonce que le Power Player impose à deux joueurs d’échanger leurs personnalités : Laura et Enzo ! Et ils vont pouvoir gagner un indice.

SPOILER quel indice sur le Power Player mystère va être dévoilé ?

Dans l’épisode de lundi, Beverly est désignée pour un jeu avec à la clé, un indice sur le Power Player. Elle le remporte, voici l’indice qu’ils vont remporter : « On croit toujours que le mystère se cache dans l’ombre, dans les couleurs sombres… Mais pas cette fois, le pouvoir peut prendre une teinte discrète, il est tel la lumière, la neige, une page encore vierge. Regardez bien : le mystère se drape de blanc ». Ils cherchent donc quelqu’un habillé en blanc sur les portraits !

The Power, le replay du 21 mai

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce jeudi 21 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 22 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 45.