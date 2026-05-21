Ici Tout Commence spoiler : Olivia sous le choc, Teyssier lui apprend que... (vidéo épisode du 26 mai)

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Ici tout commence spoiler – Olivia va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, après qu’avec Claire elles aient recalé Lionel pour le poste de second au Raisonnance, Teyssier va lui apprendre qu’il assiste le chef Penac…











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Et ce qui choque Olivia, c’est que Lionel renonce à toutes ses convictions pour cuisiner de la viande ! Et avec brio à priori puisque Teyssier a largement validé son plat. Claire rappelle à Olivia la façon dont Lionel leur a parlé et elle lui conseille de prendre ses distances…

Olivia commencerait-elle à culpabiliser vis à vis de Lionel ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1444 du 26 mai 2026 : Olivia inquiète pour Lionel

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