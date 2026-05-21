Ici Tout Commence spoiler : mauvaise nouvelle pour Joséphine avant son date avec Loup ! (vidéo épisode du 25 mai)

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Ici tout commence spoiler – Bianca va finalement s’effacer au profit de Joséphine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après qu’ils se soient embrassés, Bianca va choisir dire à Loup que ça ne représentait rien, afin qu’il vive ce qu’il a à vivre avec Joséphine…











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Et dans quelques jours, Joséphine se prépare pour un date avec Loup. Sauf que le jour J, la jeune femme est malade ! Carla et Bérénice constatent qu’elle semble avoir un gros rhume…. A tel point que tous les « m » deviennent des « b ».

Mais Joséphine ne veut pas louper cette occasion et compte y aller quand même. Bonne ou mauvaise idée ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1443 du 25 mai 2026 : Joséphine malade pour son date avec Loup

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