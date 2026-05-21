Gaël Monfils fête son dernier Roland-Garros avec « Gaël & Friends » : où et à quelle heure suivre l’évènement ? (liste invités 21 mai 2026)

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Ce jeudi soir, Gaël Monfils sera à l’honneur à Roland-Garros avec une soirée exceptionnelle baptisée « Gaël & Friends ». Organisé sur le mythique court Philippe-Chatrier à partir de 19h30, cet événement festif et caritatif marquera l’ultime campagne parisienne du joueur français, qui dispute cette année son dernier Roland-Garros.











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Pour cette soirée exceptionnelle, de nombreuses stars du circuit ATP et WTA ont répondu présent autour de « La Monf’ ». L’affiche officielle dévoilée par Roland-Garros aujourd’hui annonce notamment la présence de Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Ben Shelton, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga côté masculin. Chez les femmes, Elina Svitolina (la femme de Gaël), Naomi Osaka, Belinda Bencic, Sorana Cirstea, Maria Sakkari, Donna Vekic, Taylor Townsend et Diane Parry participeront également à l’événement.

La soirée sera animée par M. Pokora et l’humoriste Paul de Saint Sernin, tandis que Martin Solveig assurera la partie musicale. Initialement annoncé parmi les invités, le rappeur Franglish sera finalement absent. Roland-Garros a en effet indiqué ce jeudi que l’artiste avait dû renoncer pour raisons médicales.

Au programme : exhibitions, animations avec le public, surprises et séquences festives dans une ambiance qui promet d’être à l’image de Gaël Monfils, l’un des joueurs les plus spectaculaires et populaires du tennis français. Demi-finaliste à Roland-Garros en 2008 et ancien numéro 6 mondial, le Parisien s’apprête à tourner une page majeure de sa carrière.



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Au-delà du spectacle, « Gaël & Friends » possède également une dimension solidaire. Les bénéfices de la soirée seront reversés à plusieurs associations et fondations, parmi lesquelles Terre d’Impact, le fonds de dotation de la Fédération française de tennis, ainsi que l’association Kelina et la fondation Epic.

Les fans qui ne seront pas présents Porte d’Auteuil pourront suivre l’événement gratuitement en direct sur la chaîne YouTube officielle de Roland-Garros.

Suivre « Gaël and Friends » en direct sur YouTube