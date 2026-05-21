Arthur Fils : vers un forfait de dernière minute à Roland-Garros ?



Publicité





L’inquiétude grandit autour d’Arthur Fils à quelques jours du début de Roland-Garros. Alors que le tirage au sort du tableau principal a été effectué ce jeudi, le numéro 1 français a hérité de la partie de tableau d’Alexander Zverev, évitant ainsi celle de Yannik Sinner.











Publicité





Le Français, qui doit théoriquement affronter Stan Wawrinka dès le premier tour dimanche, entretient pourtant un flou grandissant autour de son état physique depuis son abandon à Rome le week-end dernier.

Officiellement, Arthur Fils se voulait pourtant rassurant lundi soir dans une story Instagram, expliquant que les examens passés après son abandon étaient « rassurants » et qu’il était déjà « de retour au travail ». Mais depuis, plusieurs signaux interrogent sérieusement sur sa capacité à tenir sa place Porte d’Auteuil.

D’abord, sa participation à la soirée évènement de Gaël Monfils, baptisée “Gaël and Friends” qui avait lieu ce jeudi soir, a finalement été annulée alors qu’il figurait initialement parmi les invités annoncés.



Publicité





Ensuite, Arthur Fils était attendu à l’entraînement mercredi, mais le Français ne s’est finalement jamais présenté sur les courts. Une absence remarquée, d’autant qu’il a malgré tout été aperçu dans les allées de Roland-Garros dans la journée.

Autre élément troublant : le joueur de 21 ans ne figure pas non plus au programme du media day organisé avant le début du tournoi, un passage généralement incontournable pour les têtes d’affiche françaises.

Autant d’indices qui alimentent désormais une vraie interrogation autour d’un possible forfait de dernière minute. Pour le moment, aucun communiqué officiel n’a été publié par l’entourage du joueur ou par la Fédération française de tennis, mais le silence commence à peser.

Sportivement, une absence d’Arthur Fils serait évidemment un énorme coup dur pour le tennis français. Considéré comme le principal espoir tricolore, le jeune joueur arrivait avec de grandes ambitions après une tournée sur terre battue très prometteuse, marquée notamment par le titre à Barcelone et une demi-finale à Madrid.

Reste désormais à savoir si le Français sera suffisamment remis pour tenir sa place dimanche face à Stan Wawrinka. À trois jours de son entrée en lice, le doute n’a jamais semblé aussi important.