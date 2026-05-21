N’oubliez pas les paroles du 21 mai 2026 : Audrey passe un gros cap, quels gains ce jeudi ?

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N’oubliez pas les paroles du 21 mai 2026, 24 victoires pour Audrey – C’est fait ! Audrey a passé le cap des 100 000 euros ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ce soir ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du jeudi 21 mai 2026, Audrey franchit un gros cap

Dans le détail ce jeudi soir, Audrey a remporté la jolie somme de 10 000 euros sur la première émission mais 1000 euros sur la seconde. La maestro totalise ainsi 103 000 euros de gains en 22 victoires.

Audrey monte à la 70ème place du classement des plus grands maestros.

N’oubliez pas les paroles du replay de 21 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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