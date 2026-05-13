Plus belle la vie spoiler : Jules et Aya font une découverte choc ! (14 mai 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 14 mai 2026 – On peut dire que Jules et Aya ne sont pas au bout de leurs surprises dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Demain, dans l’épisode du jeudi 14 mai 2026, ils vont faire une découverte choc sur le Renard !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Emma de retour, Baptiste sous le choc, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

Jules est convaincu que le Renard et celui qui arnaque des mistraliens pour leur vider leurs comptes en banque sont une seule et même personne. Et Aya vient le voir avec une nouvelle information importante : l’avocate Alice Bataille a elle aussi été arnaquée avec le même procédé ! Aya pense que le Renard se prend pour Robin des Bois : il vole les gens aisés pour redistribuer à ceux qui en ont besoin !

Jules aimerait voir la carte grise de la camionnette offerte au Pavillon des Fleurs pour en savoir plus. Il interroge Blanche en prétextant une interview pour son article mais elle refuse qu’il voit la fameuse carte grise. Aya fouille alors mais elle ne la trouve pas… Elle dérobe toutefois la clé de la camionnette, pensant que la carte grise est à l’intérieur.



Publicité





Aya et Jules vont donc dans la camionnette mais ils ne trouve toujours pas la carte grise. Baptiste arrive, ils se cachent à l’arrière et font alors une découverte choc : des cartons du Renard et surtout, l’appareil qui lui sert à intercepter les communications mobiles pour arnaquer les gens ! Ils comprennent que c’est certainement la camionnette du Renard et ils s’embrassent ! Mais Blanche et Baptiste ouvrent la porte et les surprennent !