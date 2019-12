Plus belle la vie : ce soir, Valère sauve Lucie (résumé + vidéo de l’épisode 3958 PBLV du 25 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3958 du mercredi 25 décembre 2019 – C’est un Noël compliqué qui attend Jean-Paul et Samia ce soir dans votre série « Plus belle la vie »… En effet, Lucie va disparaitre et la police va passer la journée à la chercher ! Par chance, Valère va retrouver la petite fille et la secourir.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3958

Au petit matin, Boher constate que Lucie a disparu. Paniqué, il prend du temps avant d’oser l’avouer à Samia. Tout le commissariat recherche la petite fille. Boher rencontre une punk de 19 ans qui lui reproche de mentir à sa fille et d’avoir provoqué son départ. Il s’agace et commence à la trouver suspecte, d’autant plus qu’elle dit s’appeler Lucie et porte le collier de sa fille. La grande Lucie lui explique qu’elle a commencé à fuguer et à déraper quand son père a divorcé de sa mère et n’a jamais assumé devant elle, en lui mentant profondément…

Valère commence mal sa journée en se prenant un vent par Mila lorsqu’il lui offre un cadeau de réconciliation. Il aperçoit Lucie, en danger sur une falaise, et prend tous les risques pour escalader le mur et la sauver. Il appelle Boher pour le rassurer, mais laisse à nouveau s’enfuir Lucie…



C’est la grande Lucie, véritable incarnation de Lucie dans le futur, qui indique à Boher où retrouver sa fille, et lui donne des conseils pour réparer leur relation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3958 du 25 décembre

