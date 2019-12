Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul interroge Gaétan (résumé + vidéo de l’épisode 3961 PBLV du 30 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3961 du lundi 30 décembre 2019 – La semaine commence mal pour Gaétan dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Jean-Paul l’interroge car il sent que quelque chose ne tourne pas rond et il peine à trouver une explication crédible…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3961

Karim accepte d’aider William pour rétablir l’autorité d’Elsa auprès de la bande de voleurs de cartes bleues. Abdel n’aime pas l’idée que son père prenne autant de risques. Elsa, aidée d’Alison et sa couverture d’acheteuse, force Jade à rentrer dans le rang. Jade fait apparemment allégeance, et lui remet sa part. Alison, elle, est peinée d’avoir dû trahir Jade, avec qui elle avait un bon feeling. De son côté, Jade aimerait que William s’occupe du sort d’Elsa, mais il trouve plus judicieux de s’en prendre à Karim pour isoler Elsa…

Valère vient faire ses adieux à Théo. Il rejoint la légion. Même Mila lui pardonne, et tient à lui faire ses adieux, en toute amitié. De son côté, Tom propose un réveillon entre potes en mode réconciliations avec Théo. Ce dernier hésite à planter Coralie, qui l’incite à rejoindre ses amis le soir du réveillon…



Quand Ariane demande à Jean-Paul quelle femme il a ramené chez lui la dernière fois, Boher voit rouge, et confronte Gaétan. Mais ce dernier prétend que c’était sa sœur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3961 du 30 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

