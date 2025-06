Secret Story : Christophe Beaugrand promet une saison sans influenceurs !

Publicité





Après une saison de retour mitigée en 2024, Secret Story revient mardi à 23h30 sur TF1, et Christophe Beaugrand promet du changement. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l’animateur emblématique a assuré que les leçons de l’an dernier ont bien été tirées, en commençant par un casting plus en phase avec l’esprit original du jeu.











Fini les influenceurs

C’est l’un des points les plus critiqués par les fidèles du programme l’année dernière : la présence de candidats déjà connus sur les réseaux sociaux. Un choix qui avait nui à l’effet de surprise et à la découverte progressive des personnalités. Cette année, Christophe Beaugrand annonce un revirement total : « Leur identité n’est connue que de très peu de personnes. Je les découvre quelques jours avant le lancement. Je sais seulement qu’ils ont entre 18 et 36 ans. Contrairement à l’an dernier, il n’y aura aucune star des réseaux sociaux », affirme-t-il.

L’animateur concède d’ailleurs avec humour ne pas être le mieux placé pour juger de la notoriété sur TikTok : « Comme je suis vieux, je ne suis guère présent sur TikTok et je n’avais pas conscience, par exemple, que certains y étaient déjà très connus. »

Retour aux fondamentaux

La production souhaite également revenir à l’essence même de Secret Story. Après sept années d’absence, la saison 2024 avait tenté plusieurs nouveautés, avec un succès mitigé. « Certaines ont fonctionné, d’autres pas. On va se recentrer sur la vie des habitants, leurs stratégies, les dilemmes psychologiques, la chasse aux secrets », précise Christophe Beaugrand. Les épreuves et les jeux seront toujours présents, mais de manière moins systématique, pour laisser plus de place à la dynamique entre les candidats.



Un live mieux adapté

Autre changement important : les horaires du live sur TF1+. Critiqué pour sa diffusion matinale alors que les candidats dormaient, le créneau sera désormais repensé. « Le live sera ouvert sur des plages horaires où il se passe des choses, le soir par exemple », promet l’animateur, soucieux de rendre l’expérience plus attractive pour les abonnés.

Avec cette nouvelle édition, Secret Story espère retrouver l’équilibre qui a fait son succès : mystères, tensions, révélations… et un soupçon de stratégie. Rendez-vous mardi soir pour découvrir une Maison des Secrets renouvelée, mais fidèle à elle-même.