Christophe Beaugrand sort du silence après une violente tentative de home-jacking

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’animateur de TF1 Christophe Beaugrand a vécu l’impensable. Aux alentours de 4h du matin, lui et sa famille ont été victimes d’une violente tentative de home-jacking dans leur maison familiale. Quelques heures seulement après les faits, l’animateur de Secret Story a accepté de revenir sur cet épisode traumatisant dans une interview poignante diffusée lors du journal de 20h de TF1.











« Il devait être 4h du matin. On a entendu du bruit, notre chien a aboyé, on a compris tout de suite qu’il se passait quelque chose« , confie Christophe Beaugrand, encore sous le choc.

Dans un élan de panique mêlé à un instinct de protection, l’animateur se précipite à l’étage supérieur où dort son fils. « Je suis monté directement au deuxième étage pour protéger mon fils, je l’ai pris avec moi. J’ai ouvert la fenêtre de la salle de bain du deuxième étage et je me suis planqué sur le toit« , raconte-t-il.

Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, son mari se retrouve nez à nez avec deux cambrioleurs armés de clubs de golf. Une confrontation brutale s’engage. « Il essayait de sortir de la maison et de s’enfuir par le balcon et là, il s’est pris un coup violent sur la tête« , poursuit Christophe Beaugrand. Dans la mêlée, son compagnon chute violemment du deuxième étage. Les agresseurs, quant à eux, prennent la fuite.



Transporté à l’hôpital, le mari de Christophe Beaugrand s’en sort avec un poignet cassé, un moindre mal au regard de la violence de l’attaque. Mais les images, elles, resteront longtemps gravées.

Malgré le drame, le couple tente de rester soudé et de protéger leur fils, encore trop jeune pour mesurer l’ampleur des événements. « Il n’a pas l’air traumatisé. Il pense que ses papas sont des super-héros, il adore les super-héros. On était sur le toit comme Spider-Man et son autre papa s’est bagarré contre les voleurs. Donc tout va bien« , conclut Christophe Beaugrand, avec une tendresse bouleversante.

Une enquête a été ouverte pour identifier les deux malfaiteurs toujours en fuite.