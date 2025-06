Christophe Beaugrand ciblé par une vague de messages haineux et homophobes après son home-jacking

Publicité





Depuis la violente tentative de home‑jacking dont il a été victime dans la nuit du 4 au 5 juin 2025 à son domicile de Sèvres (Hauts‑de‑Seine), l’animateur Christophe Beaugrand subit une nouvelle épreuve : une recrudescence de messages haineux et homophobes en ligne.











Une agression traumatisante

Deux individus, armés de clubs de golf, ont forcé l’entrée de la maison familiale. L’un d’eux s’en est pris à Ghislain, le mari de l’animateur, le frappant à la tête. Ce dernier a chuté du balcon du deuxième étage et a dû être hospitalisé avec un poignet cassé et plusieurs points de suture. De son côté, Christophe Beaugrand s’est réfugié sur le toit de la maison, avec son fils de 5 ans, qu’il rassurait en lui expliquant que “c’était comme Spider-Man” .

Une plainte pour violentes agressions

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour vol aggravé et violences aggravées, confiée à la brigade de sûreté territoriale des Hauts‑de‑Seine

youtube.com. À l’heure actuelle, les deux malfaiteurs restent en fuite.

Une vague de haine en ligne

Après avoir partagé son traumatisme dans le journal de TF1 ou encore dans « Bonjour », Christophe Beaugrand a été la cible sur les réseaux sociaux d’un flot de messages homophobes, dont des insultes et menaces à caractère discriminatoire. Il a répondu à certains sur X et on peut dire que c’est très violent. Ces attaques surviennent dans un climat qui reste préoccupant : les actes anti‑LGBTQ+ en France continuent d’augmenter, notamment les cyberharcèlements, selon l’association SOS Homophobie.



Le mot du principal intéressé

Sans se laisser abattre, Christophe Beaugrand a réagi sur les réseaux sociaux : “Je ne vais pas me laisser abattre !”, assurant qu’il n’allait pas prendre de pause et qu’il serait bien au rendez-vous mardi soir sur TF1 pour le lancement de la nouvelle saison de Secret Story.