Un si grand soleil en avance : Hugues fait une déclaration à Elisabeth (résumé + vidéo épisode n°343 du 18 décembre)

C’est une scène pour le moins étonnante qui vous attend ce soir dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, alors que Hugues est en couple avec Laetitia depuis plusieurs semaines, il va faire une déclaration enflammée à Elisabeth !

Un si grand soleil résumé de l’épisode 343

Hugues retrouve Elisabeth en tête à tête. A la grande surprise de cette dernière et alors qu’ils vont travailler ensemble, Hugues lui fait une déclaration ! Il lui dit que c’est la femme de sa vie et qu’il n’a pas de temps à perdre. Il lui avoue même être prêt à sacrifier son projet pour elle ! Il finit par l’embrasser… Elisabeth ne le repousse pas mais s’en va tout de suite après…

Pendant ce temps là, Gimenez demande à Johanna de se rendre d’urgence en Suisse… Et Christophe est finalement remonté en tête de liste pour la greffe de coeur.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

