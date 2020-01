Un si grand soleil en avance : Johanna menacée par Nathalie (résumé + vidéo épisode n°363 du 15 janvier)

Ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil », Johanna est en danger de mort après que Christophe se soit venger d’elle en la balançant aux Gimenez.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 363

Christophe a choisi de se venger salement en balançant Johanna à Nathalie Gimenez. Elle a reçu une photo de Johanna dans une voiture avec Manu ! Nathalie débarque chez Johanna et lui montre la photo avant de la menacer avec son arme… Johanna a beau tenter de se défendre, Nathalie ne veut rien entendre et la force à la suivre…

Et alors que Becker sent que la situation lui échappe, Eliott explore différentes solutions pour arranger ses affaires.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

4.89 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES