Festival de Cannes 2020 : Spike Lee président du jury

C’est le réalisateur américain Spike Lee qui a été choisi pour être le président du jury de l’édition 2020 du Festival de Cannes. Agé de 62 ans, Spike Lee sera ainsi le premier cinéaste noir à devenir président du jury du prestigieux festival.

« Tout au long de ma vie, les événements heureux me sont arrivés de façon inopinée sans que je m’y attende. Quand on m’a appelé pour devenir Président du Jury de Cannes en 2020, je n’en suis pas revenu, j’étais à la fois heureux, surpris et fier. » a déclaré Spike Lee.



« À titre personnel, le Festival de Cannes a eu un impact énorme sur ma carrière de cinéaste. On pourrait même aller jusqu’à dire que Cannes a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial. » a-t-il poursuivi.

Le réalisateur a été récompensé en 2018 au Festival de Cannes, où il a reçu le Grand Prix pour le film « BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan » (BlacKkKlansman).



Spike Lee succèdera à Alejandro G. Iñárritu, dont le Jury, en 2019, a attribué la Palme d’or à Parasite du réalisateur coréen Bong Joon-ho. Le film poursuit son large succès en salles à travers le monde et vient de remporter le Golden Globe du meilleur film étranger.

Le Festival de Cannes se déroulera du mardi 12 au samedi 23 mai 2020. La Sélection officielle et la composition du Jury seront dévoilées mi-avril.

