Plus belle la vie : ce soir, Mila retrouve Alison (résumé + vidéo de l’épisode 3981 PBLV du 27 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3981 du lundi 27 janvier 2020 – Ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Mila retrouve sa soeur, Alison, après des jours d’inquiétude et d’incompréhension… Elle ne comprend pas pourquoi Alison n’est pas dans la clinique où elle a été opérée mais Mila savoure leurs retrouvailles.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3981

Elsa annonce à Jade et Joseph qu’ils ne feront plus de trafics et que l’activité des pompes funèbres redevient légale. Cette nouvelle est mal accueillie par les employés. Abdel accompagne Mila voir Alison qui se trouve dans l’appartement de Renaud et qui devra y rester le temps de sa convalescence. Patrick, déprimé, ne croit plus en sa hiérarchie. Elsa annonce à Karim qu’elle s’est engagée à renoncer à toutes activités illégales, laissant tous les trafics à Pavel. Le clan Fedala est tiré d’affaire mais Elsa a un poids sur la conscience…

Pendant un jogging avec Kevin, Emilie s’évanouie. Il s’agit d’une simple chute de tension selon elle. Laetitia est heureuse du bonheur que partage Kevin avec sa petite amie, et il organise même un diner romantique mais Emilie passe sa soirée malade et préfère rentrer chez elle…



Blanche s’est fait embaucher au dépôt vente de Monsieur Didot pour vérifier s’il a bien les bijoux volés par les frères Nadeau. De son côté, Noé n’est pas prêt de recommencer à fumer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3981 du 27 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

