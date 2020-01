EXCLU Plus belle la vie en avance : Kévin promu, Emilie prend une décision, Sabrina sombre (infos PBLV )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 7 février Vous êtes fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qu’il va se passer début février ? On est samedi et comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Kévin et Emilie vont être bouleversés et perturbés après avoir appris la grossesse d’Emilie.

Kévin angoisse mais finit par se rendre sur la tombe de son père pour lui annoncer la nouvelle et lui confier son envie de garder le bébé. Mais Emilie n’a pas envie de ce bébé et a bien du mal à le dire à Kévin… Quand elle se décide à parler, Kévin est déçu et triste. Mais Laetitia essaie de le rassurer, selon elle Emilie peut encore changer d’avis.



Et côté boulot, Kévin est promu gardien de la paix pour avoir résolu une enquête. Mais à cause de lui, un meurtrier a été remis en liberté. Léo, convaincu que Millard est coupable, n’a pas hésité à fabriquer de fausses preuves contre lui. Mais Millard est remis en liberté et s’installe au Céleste. Il se met à roder devant le lycée Scotto, Léo est inquiet…

Quant à Sabrina, elle continue d’avoir des visions. Tout le monde s’inquiète pour sa santé, sauf Nathan qui croit aux fantômes. Sabrina se rapproche alors de Maxime, un medium. Elle lui fait entièrement confiance alors qu’elle ne le connait pas… Sabrina sombre, elle est harcelée et reçoit une photo d’elle et son ex, Jerry, où son visage a été rayé.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 20 janvier sur France 3

Pavel met la pression sur les Fedala pour qu’ils règlent leur dette avec l’argent du trafic de Renaud. Karim prétend devant Patrick qu’ils se font racketter par Pavel. Mila reproche à Jeanne de ne pas pouvoir aider Alison à obtenir sa greffe. Elle se rapproche d’Abdel, qui se sent lui aussi impuissant à sauver Alison. Abdel et Elsa se demandent comment faire sortir Arthur de prison, c’est le seul qui pourrait les aider à trouver un foie…

Laetitia n’assume pas le baiser échangé avec Sébastien et culpabilise. De son côté, Emilie rassure Kevin, elle sait qu’il lui a raconté la vérité sur la lettre. Kevin intercepte un message de Sébastien, et s’inquiète qu’il fasse la cour à sa mère. Sebastien et Laetitia n’assument pas mais le désir reste bien là…

En faisant redoubler d’efforts Eric, Blanche le pousse à se faire une entorse. C’est fichu pour le concours, mais Blanche lui propose d’emménager chez elle…

