Plus belle la vie : un couple va se reformer, un mariage, un bébé, un prime, ce qui vous attend en 2020

Plus belle la vie intrigues, ce qui vous attend dans PBLV en 2020 – Déjà une semaine que l’année 2020 a débuté et les fans de Plus belle la vie se demandent certainement ce qui attend les héros du quartier du Mistral au cours de cette nouvelle année. Et alors que la série a fêté ses 15 ans en août dernier, on peut dire que les scénaristes ne manquent pas d’idées et ils vous réservent bien des surprises.

Selon les informations publiées par nos confrères de Télé Star, une couple cher aux téléspectateurs va se reformer cette année. Il s’agit de celui formé par Mirta et Roland. Rappelez-vous, Mirta avait décidé de rompre avec Roland l’été dernier pendant l’intrigue sur le braquage. Mais en 2020, Roland va réussir à la séduire à nouveau !



Et les Marci seront décidément au coeur de l’intrigue cette année puisqu’un secret de famille devrait être révélé. De nouveaux membres de la famille, jamais vus en 15 ans, vont ainsi faire leur apparition.

Franck Ruiz va quant à lui faire son grand retour au Mistral après plusieurs mois d’absence. Barbara va également revenir au Mistral après plusieurs mois en cure de désintoxication. Et surprise, alors que l’actrice est devenue maman récemment (voir notre article), elle va revenir avec un bébé !



Après Baptiste et Emma l’an dernier, un autre couple va se marier cette année ! On ne connait pas encore qui seront les heureux élus mais on pense évidemment à Estelle et Francesco puisque le bel italien a fait sa demande l’an dernier et qu’Estelle a accepté.

De leur côté, Elsa et Karim vont démarrer une nouvelle vie avec le neveu et la nièce d’Elsa, Bilal et Nisma. L’adolescente va notamment traverser une crise identitaire.

Et au printemps, France 3 diffusera un nouveau prime time de Plus belle la vie, centré sur le personnage de Luna et le centre équestre. Le personnage de Mouss va rester et devenir récurrent, pour le plus grand plaisir des fans de PBLV !

