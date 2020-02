Demain nous appartient spoilers : les menaces continuent, André en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 3 au 7 février)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 3 au 7 février 2020 –C’est le week-end et vous êtes certainement impatients de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». Et si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les spoilers de la semaine à venir.

Et ça s’annonce toujours bien compliqué pour la police et même pour tous les habitants de Sète !



En effet, Chloé va être très inquiète pour son père alors que l’opération d’André ne s’est pas du tout déroulée comme prévu… Elle va même penser à faire appel à la justice !

De leur côté, les flics de Sète vont être toujours très tendus. L’enquête se poursuit alors qu’après le commissariat et l’hôpital, c’est le lycée qui va être visé. Une bombe va être posée dans une salle de cours ! Ils vont décider d’enquêter du côté du passé d’Aurore…



Quant à Flore, va-t-elle réagir et faire un pas vers son fils ? Maxime va en tout cas tenter de lui faire ouvrir les yeux pour qu’elle n’abandonne pas Bart.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 3 au 7 février 2020

Lundi 3 février (épisode 652) : L’inquiétude de Chloé crée des tensions avec Marianne. Au pied du mur, Aurore doit se résoudre à appeler à l’aide. Sans le savoir, Souleymane fait obstacle aux plans romantiques de son père. Karim se retrouve obligé de mentir à Bart.

Mardi 4 février (épisode 653) : Pour soutenir André, Chloé veut faire appel à la justice. Sara aide Georges à surmonter ses angoisses. Charlie ne sait plus quoi faire pour soutenir son frère. Antoine organise un rendez-vous… à trois.

Mercredi 5 février (épisode 654) : Antoine fait preuve d’une grande bravoure dans une situation périlleuse. Souleymane revit son traumatisme et reçoit le soutien de Judith. Maxime force Flore à ouvrir les yeux. Christelle se laisse attendrir par les élans romantiques de Sylvain.

Jeudi 6 février (épisode 655) : Sofia et Manon développent une théorie inquiétante. Georges et ses talents informatiques ont trouvé un adversaire à leur taille. Durant l’entraînement, Fred pose un ultimatum à Maxime. Soraya est face à une proposition alléchante, mais elle craint que Rémy ne partage pas son enthousiasme.

Vendredi 7 février (épisode 656) : William et Aurore décident de garder un secret pour protéger leurs filles. De son côté, Karim fouille dans le passé d’Aurore. Victoire et Soraya montent un plan pour rapprocher leurs copains respectifs. Souleymane provoque Maxime en duel sportif.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 27 au 31 janvier

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

