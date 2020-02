Plus belle la vie en avance : un couple se sépare (vidéo PBLV épisode n°3998)

ANNONCES





Mercredi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », les choses vont mal tourner pour un couple du Mistral, qui va finalement décider de se rompre… En effet, juste après Kevin et Emilie, c’est Tom et Eddy qui se séparent !

Alors que Tom semblait très amoureux d’Eddy et qu’il était venu le relancer récemment, on pensait leur couple solide et pourtant…



Le retour de Luis au lycée a semé le doute dans l’esprit de Tom, trop attiré par lui malgré leurs multiples différents… Alors après avoir embrassé Luis la veille, Tom tient à être honnête avec Eddy. Il lui annonce qu’il ne sait plus où il en est et qu’il préfère rompre. Eddy le prend mal et lui rappelle tout ce qu’il a traversé pour lui… Il part en l’insultant.

Un extrait de l’épisode de PBLV de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3998 du 19 février 2020

