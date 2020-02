Sommaire de « 50’Inside » du 22 Février 2020 : Arnaud Ducret, Audrey Fleurot , Angèle…

5 ( 4 )



Sommaire de « 50’Inside » du 22 Février 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est Arnaud Ducret qui sera l’invité de Nikos et sera ainsi présent sur le plateau pour évoquer son actualité. Bientôt à l’affiche de « Mine de Rien » le 26 février puis « Divorce Club » le 25 mars prochain, Arnaud Ducret enchaîne les projets en 2020. Ces deux comédies ont chacune été récompensées lors du dernier Festival de l’Alpe d’Huez 2020 : « Mine de Rien » dans la catégorie Prix du Public et « Divorce Club » de Michaël Youn, Grand Prix du Jury et Prix de la Presse.

Sommaire de « 50’Inside » du 22 Février 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire cette semaine Audrey Fleurot. Actuellement en tournage pour TF1 de la nouvelle série HPI, et bientôt au théâtre sur la scène de la Scala dans la pièce «Bug», l’actrice enchaîne les projets et revient avec Nikos sur les grands moments qui ont marqué sa vie.



Icône de la pop en à peine 2 ans, comment Angèle, la jeune chanteuse belge, a-t-elle réussi à atteindre aussi vite les sommets ? « Balance ton quoi », sa chanson déjà culte, sa tournée

triomphale à Bercy, sa Victoire de la musique… 50’inside vous dit tout ce soir.

Dans 50 Min Inside Le Mag, partez également à la découverte d’une petite ville pas comme les autres située dans l’Ouest américain, une ville western comme il n’en existe quasiment plus aujourd’hui. Elle est située dans l’état du Wyoming…

WYOMING • ski, stars et cow-boys dans l’Ouest américain. Un reportage à découvrir demain sur @tf1 @50mnInside à 17h50 pic.twitter.com/HtGJSRNoN9 — 50'inside (@50inside) February 22, 2020

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

