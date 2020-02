« The Voice 9 » vidéo : 6 ans après son passage dans The Voice Kids, Sarah est de retour ce soir !

3.7 ( 3 )



« The Voice 9 » vidéo. Il y a 6 ans Sarah tentait sa chance dans la première saison de « The Voice Kids ». Une expérience qu’elle n’a jamais oublié et qui reste pour elle l’un des plus beaux souvenirs de sa jeune vie d’artiste, l’une de ses plus belles scènes.



Plusieurs années se sont écoulées depuis. Sarah a bien grandi et c’est dans la version adultes qu’elle espère briller cette fois.

« The Voice 9 » vidéo : (re)découvrez Sarah

Comme vous allez pouvoir le voir et surtout l’entendre sur ce court extrait vidéo de l’émission de ce soir, celle est qui devenue depuis une magnifique jeune femme n’a rien perdu de son talent. Bien au contraire même….



C’est une voix singulière, puissante et chargée d’émotion que vous allez découvrir maintenant sur le titre « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday….

#TheVoice

6 ans après son passage dans The Voice Kids, Sarah est de retour, cette fois dans The Voice !

Les coachs se retourneront-ils sur sa prestation ? 🎤

Réponse samedi avec @LFabianOfficial @ObispoPascal @LavoineOfficiel @amel_bent @nikosaliagas dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 pic.twitter.com/0SGFglcdmF — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 21, 2020

Une magnifique prestation vous en conviendrez. Mais cela sera t-il suffisant pour convaincre l’un de nos 4 coachs de se retourner ? N’oublions pas que les auditions à l’aveugle vont bientôt se terminer pour laisser place aux premières battles de la saison.

Et forcément les coachs pourraient être plus difficiles à convaincre alors que seules quelques places restent encore à pourvoir…

Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1

Suivez toute l’actualité de « THE VOICE » sur MYTF1, ainsi que sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

