« The Voice » du 29 février : ce soir fin des auditions à l’aveugle (vidéo)

« The Voice » du 29 février 2020. Et voilà c’est fini ! Les auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice » se terminent ce soir. Il reste encore quelques places mais attention ces places seront chères, très chères même.



Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo n’auront plus qu’une seule soirée pour compléter leur team !

« The Voice » du 29 février : ce soir …

Au programme notamment Don Pierre, 21 ans. Un talent qui va faire chavirer le coeur de nos 4 coachs.



#TheVoice

Glissez-vous dans le fauteuil d'un coach et vivez une expérience d'Audition à l'Aveugle ✌️

Écoutez cette voix 👂

Allez-vous buzzer et vous retourner pour découvrir son visage ?🙋‍♀️🙋‍♂️

Pour cela, RDV ici ▶️ https://t.co/dkNyca8XTS pic.twitter.com/4m7616EsL4 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 27, 2020

Vous retrouverez également le duo LudySoa & Nathan. Frère et soeur, ils sont inséparables et c’est tout naturellement qu’ils se présentent ensemble à cette dernière soirée d’auditions.

Bien d’autres talents bien sûr à découvrir ce soir à partir de 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

