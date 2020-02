Un si grand soleil en avance : Virgile inquiet pour Léa (résumé + vidéo épisode n°389 du 20 février 2020)

5 ( 4 )



Virgile s’inquiète pour sa fille ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, l’adolescente ne semble pas remise du malaise qu’elle a fait lors du test de l’escape game des parents d’Antonin…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 389

Virgile et Léa sont sur la plage et partagent un beau moment de complicité. Virgile s’inquiète, il veut être certain que Léa va bien et qu’elle ne recommence pas les crises d’angoisse… Il n’ose pas partir en voyage à Prague comme prévu avec Eve. Mais Léa tient à le rassurer : tout va bien et il ne doit pas annuler son week-end !

Et tandis qu’Eliott est confronté à un obstacle de taille, Antonin doit prendre ses responsabilités. Pendant ce temps, Ludo réalise que ses ennuis ne font que commencer.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

