« Koh-Lanta : L’île des héros » portraits vidéo : découvrez Valérie et Régis

4.5 ( 8 )



ANNONCES





« Koh-Lanta : L’île des héros » portraits vidéo. J-1 avant le lancement de la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Début de l’aventure ce vendredi 21 février 2020 dès 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





Et comme nous le faisons depuis plusieurs jours, nous vous proposons de découvrir des extraits vidéo de portraits de no

« Koh-Lanta : L’île des héros » portraits vidéo : Valérie et Régis

Et on commence par Valérie. À 58 ans, elle travaille dans l’immobilier et dans le milieu associatif. Et chaque jour, grâce au sport, elle s’emploie à redonner à des gens précaires et/ou défavorisés des valeurs d’échanges, de lien et de partage. Une femme convaincue et décidée avant le début de l’aventure « Koh-Lanta : L’île des héros ». Voici quelques images de son portrait…



ANNONCES





Découvrez le portrait de Valérie, 58 ans, présidente d’associations ! 🙋‍♀️

"J'y vais vraiment convaincue et décidée !" 👇

📺J-1 avant le début de #KohLanta L'île des Héros, DEMAIN à 21h05 sur @TF1 ! 🔥 pic.twitter.com/0FJ116rSe4 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 20, 2020

Autre candidat de cette nouvelle saison Régis. À 40 ans, il est directeur de magasin de sport. Et d’ores et déjà sachez qu’il se décrit lui-même comme quelqu’un d’ambitieux, de stratège voire de calculateur, un homme qui aime toujours avoir un coup d’avance. Il sait de quoi il est capable et espère pouvoir montrer que cette aventure se joue aussi dans la tête. Voici quelques images de son portrait…

Découvrez le portrait de Régis, 40 ans, directeur de magasin de sport ! 🙋‍♂️

"L'aventure Koh-Lanta, c'est avant tout dans la tête !" 👇

📺J-2 avant le début de #KohLanta L'île des Héros, le 21 février à 21h05 sur @TF1 ! 🔥 pic.twitter.com/wObou4N4AD — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 19, 2020

>>> Pour plus d’infos sur cette nouvelle saison, suivez ce LIEN.

« Koh-Lanta : L’île des héros » , ça débute demain, vendredi 21 février 2020, dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES