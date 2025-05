Capital du 11 mai 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 11 mai 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Vacances pas chères : les secrets de la guerre des prix ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 11 mai 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Hôtels, trains, parcs d’attractions : comment déjouer la valse infernale des prix ?

Un billet de train à 100 euros qui grimpe à 150 en quelques minutes, ou chute à 75 euros : ce ballet incessant des tarifs est devenu notre quotidien. Ce phénomène, bien connu pour les avions et les hôtels, touche désormais aussi les parcs d’attractions : même les entrées pour Disney peuvent varier selon le moment ! La SNCF recommande de réserver tôt pour bénéficier des meilleurs prix. Pourtant, en scrutant les offres, on tombe sur des aberrations : parfois, un trajet plus long est moins cher qu’un court ! Exemple : un Paris-Strasbourg coûte 122 euros alors qu’un Paris-Mannheim, qui passe par Strasbourg, ne coûte que 68 euros. Côté hébergement, Booking et Airbnb utilisent des algorithmes toujours plus poussés pour ajuster leurs prix en temps réel et maximiser les bénéfices. Certains éléments sont prévisibles, comme la météo ou un événement important. Mais ce que l’on sait moins, c’est que les prix varient aussi selon le type d’appareil utilisé pour réserver, avec des écarts pouvant aller jusqu’à 30 % ! Alors, comment s’y retrouver pour voyager sans exploser son budget ?

Ruée vers la campagne : Airbnb à l’assaut des maisons d’hôte !

Un gîte champêtre, une maison en pleine nature… En cinq ans, les locations à la campagne ont doublé ! Ce marché en plein essor attire les géants comme Airbnb, bien décidé à conquérir nos campagnes. Mais la concurrence est là : Gîtes de France oppose une belle résistance avec 55 000 hébergements et un tarif moyen attractif de 34 euros par nuit et par personne. L’organisme mise sur la proximité et l’authenticité pour séduire les propriétaires, tout en leur offrant des outils pour rentabiliser au maximum leur bien. À Chinon (Indre-et-Loire), beaucoup surfent sur la vague rurale via Airbnb. Peut-être même un peu trop : les locations touristiques pullulent. Cela profite à de nouveaux acteurs comme Marion, ancienne coiffeuse devenue concierge. Mais que deviennent les habitants qui cherchent à se loger à l’année ? Dans les villages, le conflit entre partisans et opposants à Airbnb ne cesse de s’intensifier.



Publicité





Dubaï : des vacances de pacha pas chères !

C’est peut-être la surprise de l’année pour les familles en quête de soleil, de sécurité et d’évasion sans exploser leur budget : Dubaï (Émirats arabes unis) s’impose dans le top 10 des destinations préférées des Français, avec une hausse de fréquentation de 10 % en un an. Hôtels impressionnants, activités hors normes : la ville attire de plus en plus. Située à seulement six heures d’avion, elle devient un choix prisé pour des vacances spectaculaires. Fram, le voyagiste favori des Français, y a ouvert un vaste club à moins de 1 000 euros la semaine, vol compris. En ville, des appartements de 100m² se louent pour 800 euros la semaine, avec piscine sur le toit et salle de sport. Pour goûter au luxe des grands hôtels sans exploser son budget, il existe le « day pass » : pour 50 euros, on accède le temps d’une journée à une piscine de rêve avec tous les services haut de gamme. Et côté divertissements, la démesure est reine : toujours plus grand, plus moderne, plus spectaculaire… Même les parcs d’attractions s’adaptent aux familles, avec des offres de plus en plus ciblées !