Plus belle la vie en avance : un mort à l’hôpital (vidéo PBLV épisode n°4017)

Mardi prochain, un premier patient meurt à cause du virus à l’hôpital dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, hasard du scénario alors que le monde est en pleine épidémie du coronavirus, dans votre feuilleton quotidien aussi un virus inquiète tout le Mistral et va faire sa première victime.

L’hôpital a été placé en quarantaine et la panique gagne peu à peu tout le quartier du Mistral.



Et alors que Mila vient prendre la température de Madame Petitpas, elle découvre sa patiente morte dans son lit ! Babeth, qui arrive elle aussi dans la chambre, lui confirme son décès. Mila est sous le choc.

Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4017 du 17 mars 2020

