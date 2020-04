Audiences TV prime 31 mars 2020 : « Meurtres à Brides-les-Bains » en tête (France 3), carton pour « Rebelles (Canal +)

4.9 ( 10 )



Audiences TV prime 31 mars 2020. Hier soir, dans la course à l’audimat de ce dernier jour du mois de Mars, victoire de France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Brides-les-Bains ». Porté notamment par Line Renaud, il a été vu ou revu par 4.77 millions de personnes soit 17.6% des téléspectateurs. C’est presque autant que lors de sa première diffusion en décembre 2018.



Audiences TV prime 31 mars 2020 : autres chaînes

TF1 prend la seconde place avec la suite de la saison 1 de « Prodigal Son ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont pu compter sur 3.64 millions de fans et 13.4% de part de marché. Plus large domination toutefois auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sur cette cible, la pda atteint 21.9% et permet à la chaîne d’être leader d’une courte tête.

M6 complète le podium avec la demi-finale de son jeu d’aventures « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Hier soir il a tenu en haleine 3.23 millions de mordus pour 13.3% de part d’audience moyenne. Notez que M6 a fait presque jeu égal avec TF1 du côté du public féminin avec 21.8% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des acahts. Pour savoir qui a été éliminé, suivez ce LIEN.



Soirée plus difficile pour France 2 et son magazine « Rendez-vous en terre inconnue ». En mode rediffusion ce numéro présenté par Raphaël de Casabianca suivait le voyage de Franck Gastambide. Verdict : 2.23 millions de téléspectateurs soit 8.7% du public présent devant son poste de télévision

Toujours en clair, Canal+ complète le top 5 avec le film inédit « Rebelles » d’Allan Mauduit. Porté par Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy, il a convaincu 2.17 millions de Français (pda 7.9%)

