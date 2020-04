Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, épisode 7, qui sera éliminé ? (VIDEO)

4.4 ( 8 )



Top Chef au programme TV du mercredi 1er avril 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, après l’élimination de Justine mercredi dernier, c’est déjà la septième semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 9 candidats encore en compétition.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



Qui peut battre Philippe Etchebest ?

C’est avec une épreuve incontournable que débute cette 7e semaine de compétition. Ce soir, les candidats vont être confrontés à un adversaire de taille : Philippe Etchebest ! Pour tenter de le battre, ils devront réaliser une assiette gastronomique sur le thème des cucurbitacées. Et pour relever ce défi, ils seront épaulés par un coach d’exception, trois étoiles et meilleur ouvrier de France : Gilles Goujon. Cette année et pour la première fois, les trois autres chefs de brigade : Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet jugeront l’épreuve sans se douter que Philippe Etchebest y a participé. Ils ne le découvriront qu’au moment du verdict.

« Le rouget cuit de peur » de Stéphanie Le Quellec (2 étoiles)

Pour la deuxième épreuve, une nouvelle surprise attend les candidats. Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 de Top Chef, désormais chef deux étoiles et figure incontournable de la cuisine française, va leur lancer un défi culinaire de haute volée : reproduire à l’identique son plat signature : le rouget cuit de peur. Sans doute l’épreuve la plus technique depuis le début du concours… Le Chef Le Quellec connue pour sa rigueur ne dérogera pas à la règle !



Dernière chance : la pomme

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix terrible… Décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, celui qui ira en dernière chance.

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 1er avril





