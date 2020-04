« Chicago Med » : la série de TF1 déprogrammée dès ce soir et remplacée par…

4.6 ( 12 )



« Chicago Med » déprogrammation ! Et oui encore un programme qui passe à la trappe pour cause de crise sanitaire liée au covid-19. Alors que TF1 n’a pas eu d’autre choix que de déprogrammer « Grey’s Anatomy » à partir de ce soir (les explications ICI), les fans de l’autre série médicale du mercredi soir, à savoir « Chicago Med », vont eux aussi devoir prendre leur mal en patience.



La diffusion de la saison 4 est interrompue dès ce soir alors que deux épisodes étaient habituellement diffusés chaque mercredi soir à partir de 22h40.

« Chicago Med » déprogrammée et remplacée par…

Pour la remplacer, TF1 choisi de revoir un peu sa grille. Voici le nouveau déroulé de votre soirée :

– Dès 21h05, 3 épisodes de la nouvelle série « The Resident » seront proposés (contre deux de « The Resident »), ce qui nous emmènera jusqu’à 23h20. Découvrez-en les résumés en suivant ce lien.



– Et à partir de 23h20 c’est « Night Shift », une autre série médicale, qui prendra le relais pour deux épisodes en mode rediffusion.

À quand la suite de la saison 4 de « Chicago Med » ?

Et la question que vous vous posez forcément est : quand sera diffusée la suite de cette 4ème saison inédite ? Et bien pour l’instant nul ne sait. Faudra t-il attendre le printemps prochain et le retour des inédits de « Grey’s Anatomy » comme certains le pressentent déjà ? Rien n’est moins sûr.

Comptez bien sûr sur nous pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.

En attendant nous vous invitons vivement à découvrir « The Resident » ce soir à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1. Vous ne le regretterez pas !

