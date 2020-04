« Grey’s Anatomy » spoilers saison 16 : et le père du bébé d’Amélia est…

4.9 ( 8 )



ANNONCES





« Grey’s Anatomy » spoilers saison 16. Après les deux épisodes de « Grey’s Anatomy » que TF1 a diffusé ce soir (voir ICI), certains d’entre-vous ont envie d’en savoir un peu plus sur la suite de cette 16ème saison dont les tournages ont été interrompus pour cause de coronavirus. Quant à TF1 elle a va interrompre la diffusion d’ici 15 jours, les doublages n’ayant pu être réalisés à temps. Dès le mercredi 22 avril 2020, vous retrouverez en effet la nouvelle série médicale de la chaîne « The Resident ».



ANNONCES





« Grey’s Anatomy » saison 16 spoilers

Ne lisez pas la suite

si vous ne voulez pas savoir

Si vous suivez un tantinet la série vous savez qu’Amelia est enceinte. Une grossesse qui a été source de quelques tensions entre Amelia et Owen qui a eu bien du mal à se faire à l’idée que son ex ait pu faire un enfant avec un autre homme.

Et oui car pour ceux qui vivent sur une autre planète, Amelia est désormais en couple avec Link. Et c’est peu de temps après le début de leur relation qu’elle a appris qu’un heureux évènement se profilait à l’horizon. C’est bon jusque-là que vous avez tout suivi ?

Sauf qu’au fil des épisodes, notre neuro-chirurgienne préférée a découvert que cette grossesse inattendue était peut-être un peu plus ancienne qu’elle ne le pensait. Une situation qui a remis en cause pas mal de choses : Link est-il vraiment le père ? Et si c’est plutôt Owen ?



ANNONCES





Un sacré quiproquo vous en conviendrez qui a conduit à leur rupture. Enfin presque…

Dans l’épisode 17 de la saison 16 (que vous ne verrez pas avant un sacré moment sur TF1), Link revient dire tout à son amour à Amelia. L’occasion pour elle de lui avouer avoir fait des tests pour connaître l’identité du papa. Et alors que ce dernier se disait prêt à assumer un enfant qui n’aurait pas été le sien, Link va apprendre une très bonne nouvelle : l’enfant d’Amelia est bien le sien.

En attendant de voir cet épisode en France, et ça risque de prendre un moment, n’oubliez pas que TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la saison 16 – enfin ceux en sa possession – mercredi prochain dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES